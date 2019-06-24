https://static.news.ru/photo/92c53568-970f-11e9-bcd6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Лишь 6% россиян, находящихся в поисках работы, стали теми, кем мечтали в детстве. Большинство хотело стать врачами и актёрами. Об этом говорится в результатах исследования компании HeadHunter.

18% респондентов заявили, что реальная жизнь и детские мечты совпали частично. 76% отметили, что мечты не сбылись.

Самыми популярными профессиями, о которых мечтали россияне в возрасте до 25 лет, стали бизнесмен, программист, актёр, художник и артист, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Как ранее писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение дела против сервисов по поиску работы которые использовали запрещённые программные обеспечения по подбору персонала.