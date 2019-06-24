Лишь 6% россиян, находящихся в поисках работы, стали теми, кем мечтали в детстве. Большинство хотело стать врачами и актёрами. Об этом говорится в результатах исследования компании HeadHunter.
18% респондентов заявили, что реальная жизнь и детские мечты совпали частично. 76% отметили, что мечты не сбылись.
Самыми популярными профессиями, о которых мечтали россияне в возрасте до 25 лет, стали бизнесмен, программист, актёр, художник и артист,
Как ранее писал News.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение дела против сервисов по поиску работы которые использовали запрещённые программные обеспечения по подбору персонала.