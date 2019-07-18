https://static.news.ru/photo/0156c862-a934-11e9-b479-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Основной этап работ по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области подходят к завершению. Об этом сообщили в МЧС по итогам визита в регион главы ведомства Евгения Зиничева и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Они на вертолёте совершили облёт пострадавших территорий и посетили пункты длительного размещения людей. Там находится 321 человек, в том числе 73 ребёнка, передаёт ТАСС .

В МЧС указали, что людям, оставшимся из-за паводка без жилья, по-прежнему необходима помощь. Там заверили, что продолжат оказывать адресную поддержку, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов, Тулун был одним из наиболее пострадавших. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Вместе с тем, как писал News.ru, сотни местных жителей вынуждены через суд доказывать факт проживания в зоне наводнения. В основном это люди, не имевшие регистрации по месту жительства, поэтому отстаивать свои права на помощь от государства они могут только таким образом.