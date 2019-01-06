Лифты вновь заработали в пострадавшем от взрыва доме

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Практически во всех подъездах дома в Магнитогорске, частично разрушенного взрывом бытового газа, возобновили работу лифты. Об этом заявил глава города Сергей Бердников.

«Мы сегодня запустили все лифты, во всём доме, в обычном, рабочем режиме. Они все исправны, все работают, освидетельствованы соответствующим образом», — цитирует градоначальника РИА Новости.

Мэр также уточнил, что речь идёт обо всех подъездах дома, кроме седьмого и восьмого.

Ранее Nеws.ru сообщил о том, что в пострадавшем от взрыва доме возобновят подачу газа. В администрации города пояснили, что таково было пожелание жильцов, отказавшихся от электрических плит.