Лифты вновь заработали в пострадавшем от взрыва доме

Практически во всех подъездах дома в Магнитогорске, частично разрушенного взрывом бытового газа, возобновили работу лифты. Об этом заявил глава города Сергей Бердников.
«Мы сегодня запустили все лифты, во всём доме, в обычном, рабочем режиме. Они все исправны, все работают, освидетельствованы соответствующим образом», — цитирует градоначальника РИА Новости.
Мэр также уточнил, что речь идёт обо всех подъездах дома, кроме седьмого и восьмого.
Ранее Nеws.ru сообщил о том, что в пострадавшем от взрыва доме возобновят подачу газа. В администрации города пояснили, что таково было пожелание жильцов, отказавшихся от электрических плит.