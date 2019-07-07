Фото: twitter.com/alyansvrachey

Суд в Калининграде назначил наказание в виде штрафа лидеру профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Она выплатит 20 тысяч рублей за «организацию несогласованного мероприятия». Речь идёт об акции солидарности медиков с сотрудницей местного перинатального центра Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца.

Штраф 20 тысяч. Хотят запугать, но ничего у них не выйдет, — говорится на странице профсоюза в Twitter.

Другого руководителя «Альянса врачей», Владимира Сотникова, до этого оштрафовали на 10 тысяч рублей за якобы нарушение правил пикетирования.

Как писал News.ru, ранее полиция в Калининграде задержала и доставила в суд Анастасию Васильеву и Владимира Сотникова. Это произошло после того, как 6 июля в городе прошли выступления медиков в рамках всероссийской акции в защиту врача перинатального центра Калининградской области Элины Сушкевич.

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