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Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил об отсутствии какой-либо нормы потребления молочных продуктов. По его словам, они могут быть опасны только для людей с пищевой непереносимостью.

Молочные продукты полезные, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма. Поэтому таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных [данных] я не знаю, — рассказал...