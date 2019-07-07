Суд в Калининграде назначил наказание в виде штрафа лидеру профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Она выплатит 20 тысяч рублей за «организацию несогласованного мероприятия». Речь идёт об акции солидарности медиков с сотрудницей местного перинатального центра Элиной Сушкевич, обвиняемой в убийстве младенца.
Штраф 20 тысяч. Хотят запугать, но ничего у них не выйдет, — говорится на странице профсоюза в Twitter.
Другого руководителя «Альянса врачей», Владимира Сотникова, до этого оштрафовали на 10 тысяч рублей за якобы нарушение правил пикетирования.
30 тысяч за наш мирный выход против уголовных преследований врачей, за нашу профессию. Неприятно, но нас это не остановит. Даже наоборот. pic.twitter.com/QCwDTxWhiX