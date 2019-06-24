https://static.news.ru/photo/3e4366d6-966a-11e9-95cc-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Соколов Фото: Дима Сокол/vk.com

Лидер российской панк-группы «Йорш» Дмитрий Соколов сравнил пенсионную реформу с сериалом компании HBO «Чернобыль».

Недавно смотрел сериал «Чернобыль» и там звучала фраза — «Ну с этим же будут наши внуки разбираться». Вот и пенсионная реформа из этой серии, — передаёт слова Соколова « Свободная пресса ».

Он также отметил справедливость негодования россиян из-за того, что «у нас в стране Пенсионный фонд не обеспечивает работу системы».

Как ранее писал News.ru, российские власти придумали новый способ накопить на пенсию. Минфин разработал положения системы индивидуального пенсионного капитала, которая сменит действующую накопительную пенсионную систему.