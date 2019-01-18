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Льготы и спецпредложения получат молодые туристы

Konstantin Mikhailov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Молодые туристы в будущем смогут получать льготы и пользоваться специальными предложениями и программами, путешествуя по стране. Для этого депутат Госдумы Наталья Кувшинова разработала законопроект, согласно которому молодёжный туризм должен стать приоритетным в стране.

Документ уже поступил на рассмотрение экспертам, после его внесут в нижнюю палату парламента. В понятие «молодёжный туризм» включают путешествия молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет самостоятельно, пишет RT.

Если закон примут, то на его основе можно будет формировать малобюджетные туристические предложения и поддерживать регионы, которые станут заниматься организацией программ и условий для такого рода путешествий. Также появится возможность создавать льготы и скидки, развивать экономику и инфраструктуру населённых пунктов.

Парламентарий отметила, что данный законопроект — только первый шаг в развитии молодёжного туризма. Ещё предстоит немало работы с профильными министерствами и ведомствами, регионами по разработке конкретных механизмов развития инициативы.

Ранее News.ru сообщал, что граждане России вольны свободно выбирать направления для туристических поездок и реализация этого права не должна облагаться никакими налогами, заявил советник главы Ростуризма Андрей Монаков. Таким образом он прокомментировал идею ввести дополнительный сбор на выезд за рубеж.


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