Льготы и спецпредложения получат молодые туристы

https://news.ru/storage/news/dbc024ac41adb69222379cd2c7054dbe/6f7a349c-87b7-4970-b8c2-417cabd18dec_850.jpg Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Молодые туристы в будущем смогут получать льготы и пользоваться специальными предложениями и программами, путешествуя по стране. Для этого депутат Госдумы Наталья Кувшинова разработала законопроект, согласно которому молодёжный туризм должен стать приоритетным в стране.

Документ уже поступил на рассмотрение экспертам, после его внесут в нижнюю палату парламента. В понятие «молодёжный туризм» включают путешествия молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет самостоятельно, пишет RT.

Если закон примут, то на его основе можно будет формировать малобюджетные туристические предложения и поддерживать регионы, которые станут заниматься организацией программ и условий для такого рода путешествий. Также появится возможность создавать льготы и скидки, развивать экономику и инфраструктуру населённых пунктов.

Парламентарий отметила, что данный законопроект — только первый шаг в развитии молодёжного туризма. Ещё предстоит немало работы с профильными министерствами и ведомствами, регионами по разработке конкретных механизмов развития инициативы.

Ранее News.ru сообщал, что граждане России вольны свободно выбирать направления для туристических поездок и реализация этого права не должна облагаться никакими налогами, заявил советник главы Ростуризма Андрей Монаков. Таким образом он прокомментировал идею ввести дополнительный сбор на выезд за рубеж.