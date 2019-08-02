https://static.news.ru/photo/a29f4cd6-b509-11e9-b963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

ЛГБТ-активисты намерены 3 августа выйти на одиночные пикеты в Санкт-Петербурге, если власти города не разрешат им провести массовую акцию.

По словам координатора движения Юрия Гаврикова, организаторы предложили несколько возможных мест для мероприятия, но получили отказ. Кроме того, в администрации Петербурга сочли нечёткой формулировку цели митинга – привлечение внимания общества и государства к проблеме дискриминации представителей сексуальных меньшинств и несоблюдения их прав на свободу собраний.

Активисты обратились в Смольнинский районный суд, но в удовлетворении жалобы им отказали. Апелляция на его решение была направлена в Санкт-Петербургский городской суд. В случае повторного отказа активисты намерены выйти на Дворцовую площадь, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы запретила проведение гей-парада, который организаторы хотели провести в день последнего звонка. Кроме того, они планировали ряд митингов на тему нетрадиционных отношений.