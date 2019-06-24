https://static.news.ru/photo/576733f2-961c-11e9-8335-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН "Москва"

Главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву предложили дать аккредитацию народных дружинников членам общественных движений «Лев против» и «СтопХам».

Инициатива принадлежит зампреду комиссии ОП по общественному контролю Артёму Кирьянову и главе международного центра «Поколение права» Андрею Андрееву, сообщает РИА Новости .

Авторы обращения указывают, что рейды данных сообществ деструктивны и подают молодежи пример агрессии, поэтому должны регулироваться сверху. Кроме того, Кирьянов и Андреев рекомендуют разработать этический кодекс дружинника и провести проверку YouTube-каналов вышеупомянутых движений на предмет нарушений действующего законодательства.

Как писал News.ru ранее, представитель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова заявила о необходимости выяснить, что из себя представляет организация «Лев против» и с кем согласована её деятельность.