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Филиалы колоний-поселений и исправительных центров разрешили открывать там, где есть работа для осужденных. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс приняла Госдума, они вступят в силу с 1 января 2020.

Согласно закону, который публикует «Российская газета», появятся два типа филиалов. Одни будут работать в режиме колоний-поселений. Другие — в режиме исправительных центров, где отбывают наказание приговорённые к принудительным работам. При...