Солнечная погода пришла в Москву лишь на один день — 22 июля. Далее всю неделю синоптики прогнозируют дожди. Правда температура будет вполне летней: 20-25 градусов.
Всегда есть что-то хорошее в любой погоде — грибы люди уже собирают и продолжат собирать, — приводит «Интерфакс» слова замдиректора Гидрометцентра Геннадия Елисеева.
Пасмурная и прохладная погода в столице стоит уже несколько недель.
25 июля погода улучшится благодаря антициклону. Дожди полностью прекратятся, а воздух прогреется до 27–28 градусов. Однако уже 26 июля температура вновь понизится, а также возможно выпадение небольшого количества осадков. Такая же погода сохранится 27 июля, писал News.ru.