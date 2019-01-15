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Леший продаёт броневик в Сибири

БРДМ-1 Николай Симагин/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

БРДМ-1

общество [ версия для печати ]

Житель Красноярского края выставил на интернет-аукцион Красноярска советскую боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-1, которая производилась в СССР с 1957 по 1966 год. Стартовая стоимость лота — 1,2 млн рублей.

По словам владельца техники Олега Лешего, машина находится в хорошем состоянии, летом 2018 года был проведён капитальный ремонт двигателя. Броневик прост в управлении, однако не отличается комфортом «салона». Кроме того, БРДМ-1 «ест» 25 л на 100 км.

В Сибири такой транспорт является незаменимым: высокий клиренс (315 мм) и колёсная формула 4Х4 (при опущенных дополнительных колёсах — 8Х8) позволяют преодолевать практически любые препятствия. Кроме того, машина плавает, развивая при этом скорость до 9 км/ч. 90-сильный двигатель ГАЗ-40П способен разогнать транспорт до 80 км/ч по шоссе. Запас хода составляет 500 км по суше и 85 км по воде.

В ГИБДД отметили, что никаких препятствий для использования военной техники нет, так как перед передачей в гражданские руки она проходит демилитаризацию, то есть демонтаж всего боевого снаряжения. После регистрации в Гостехнадзоре и получения прав на вождение трактора ею можно спокойно пользоваться, сообщают argumenti.ru.

Ранее News.ru писал, что самая дорогая комната в Москве продаётся в доме 36 на Космодамианской набережной в Замоскворечье. Площадь составляет 84,4 кв. м. Она находится на шестом этаже здания «сталинской постройки». Заявленная цена недвижимости равна 26 млн рублей.


#объявления #Красноярскийкрай #продажа #военнаятехника #брдм
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