Закрытие школы в Ленинских Горках оспорят в суде

https://news.ru/storage/news/9a9f564651736becc3efa9e54430080e/d0fa7956-2da7-46e1-8cab-6d4d7e99ea1a_850.jpg vk.com/gp_gorky_leninskie

Иск с требованием признать незаконным приказ Министерства просвещения о закрытии школы в подмосковных Ленинских Горках был подан в Тверской суд города Москвы.

Родители учеников, которые буквально были вышвырнуты из учебного заведения посреди года, пытаются оспорить закрытие таким путём, сообщает «Правозащита Открытки». По информации адвоката Оксаны Опаренко, в заявлении говорится, что в полномочия министра не входит приостановка деятельности государственных бюджетных учреждений (Пункт 9.9 Положения о Министерстве просвещения) и ведомство осуществляет исключительно контрольную функцию.

Единственная в районе Ленинские Горки школа была закрыта осенью в связи с предписанием Роспотребнадзора «устранить нарушения» в здании. До 9 ноября с задачей справиться не удалось, и учреждение закрылось на капитальный ремонт. По словам родителей учеников, непонятно, почему необходимо было срочно начинать ремонт посреди учебного года, если его удобнее провести в каникулярное время. Тем более, родители сомневаются, что ремонтные работы действительно проводятся.

Ранее в ведомстве на запрос граждан ответили, что закрытие школы является законным.

Проблемой для сотен учащихся стала необходимость добираться до школ Ленинского района и Домодедово. Время, которое они проводят в пути, достигает часа в одну сторону. По словам родителей, школьники сильно устают, рано просыпаются и всё равно опаздывают на уроки.

В самую дальнюю школу — в Купелинку — ездят 150 детей. От остановки, на которую их привозит школьный автобус, они должны ещё километр идти пешком, при этом переходя несколько оживлённых проезжих частей. При этом, согласно требованиям СанПиН, дорога до школы в сельской местности должна занимать не более получаса.

Жители Ленинских Горок планируют 20 января провести митинг против закрытия школы. Мероприятие начнётся в 17:00. Ранее, как писал News.ru, в районе прошёл аналогичный митинг. После него были уволены некоторые учителя. Местные жители опасаются, что школу закроют насовсем, а землю передадут коммерческим организациям.

Школа «Горки» была открыта в 1921 году Владимиром Лениным. Там учатся победители областных олимпиад по разным предметам.