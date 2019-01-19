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Ленина снова предлагают захоронить

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Директор Государственного музея истории ГУЛАГа и член президентского Совета по правам человека Роман Романов уверен, что сейчас настало время захоронить тело Ленина. Это будет правильным шагом, уверен историк, так как хранение тела на Красной площади вызывает недоумение и вопросы у современников.

Мавзолей же необходимо оставить и открыть там музей идеологии, передаёт его слова РИА Новости.

«Думаю, сейчас абсолютно реально захоронить тело Ленина. Я понимаю, что могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут поэтически высказываться, но, в общем, для России это будет шаг вперёд», — пояснил эксперт свою точку зрения.

Главное здесь — подумать, как обеспечить после доступ к могиле Ленина тем людям, которым он ценен и важен.

Ранее News.ru сообщал, что в КПРФ выступили против идеи замены тела Владимира Ленина на резиновую копию. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил обращение в правительство. В нём предлагается сформировать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении Ленина. Тело вождя революции было предложено заменить восковой или резино-полимерной копией.


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