Жители России предпочитают устаревшие лекарства новым

https://news.ru/storage/news/dabf2c3dd4bee01919331ff577aa05b3/e7cfc328-9bc6-4eed-a88e-4b75c9b67b0a_850.jpg Alexander Legky/Global Look Press эксклюзивы

За 49 недель текущего года россияне чаще всего покупали бактерицидный пластырь, цитрамон и активированный уголь, несмотря на то, что уже существуют более действенные препараты.

По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, главной причиной востребованности подобных лекарств является их невысокая стоимость, а не эффективность.

При этом он подчеркнул, что современные аналоги более безопасны для здоровья.

«Есть стереотип: от боли — цитрамон, от воспаления и антитоксичное — активированный уголь. Но эти средства не очень простые, у них есть более современная замена, более дорогая, но без побочных эффектов, которые провоцируют эти средства. К сожалению, мы имеем дело с дешевизной препаратов, которые больше имеют силу плацебо», — отметил эксперт.

Саверский добавил, что врачи никогда бы не стали выписывать подобные препараты, поэтому полученные аналитиками агентства DSM Group данные указывают на массовое самолечение.

По его словам, чаще всего это происходит из-за отсутствия доступной медицинской помощи.

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Ранее News.ru писал, что с января по октябрь 2018 года россияне купили почти 5 млн 900 тысяч упаковок препаратов, содержащих активное вещество мельдоний. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В общей сложности за 10 месяцев наши соотечественники потратили на средство более 2 млрд 312 млн рублей, что также превышает показатели трёхлетней давности почти на 29%.