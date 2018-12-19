USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,247 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Жители России предпочитают устаревшие лекарства новым

Alexander Legky/Global Look Press эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

За 49 недель текущего года россияне чаще всего покупали бактерицидный пластырь, цитрамон и активированный уголь, несмотря на то, что уже существуют более действенные препараты.

По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, главной причиной востребованности подобных лекарств является их невысокая стоимость, а не эффективность.

При этом он подчеркнул, что современные аналоги более безопасны для здоровья.

«Есть стереотип: от боли — цитрамон, от воспаления и антитоксичное — активированный уголь. Но эти средства не очень простые, у них есть более современная замена, более дорогая, но без побочных эффектов, которые провоцируют эти средства. К сожалению, мы имеем дело с дешевизной препаратов, которые больше имеют силу плацебо», — отметил эксперт.

Саверский добавил, что врачи никогда бы не стали выписывать подобные препараты, поэтому полученные аналитиками агентства DSM Group данные указывают на массовое самолечение.

По его словам, чаще всего это происходит из-за отсутствия доступной медицинской помощи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале News.ru.

Ранее News.ru писал, что с января по октябрь 2018 года россияне купили почти 5 млн 900 тысяч упаковок препаратов, содержащих активное вещество мельдоний. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В общей сложности за 10 месяцев наши соотечественники потратили на средство более 2 млрд 312 млн рублей, что также превышает показатели трёхлетней давности почти на 29%.


#россия #здоровье #лекарства #медицина
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
общество 11:08, 17 декабря 2018
Перечень бесплатных медуслуг обнародован Минздравом
News.ru побывал на производстве сахароснижающих препаратов
здоровье 20:48, 13 декабря 2018
Как делают лекарство от диабета
News.ru побывал на производстве сахароснижающих препаратов
общество 15:27, 10 декабря 2018
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Лента новостей
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:54
Израиль призвал РФ осудить «Хезболла»
общество 15:50
Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва
общество 15:50
Петербургские депутаты хотят оградить детей от энергетиков
в мире 15:48
Винник назвал себя политзаключённым
спорт 15:46
Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря
в мире 15:45
Порошенко обсудил с Волкером давление на Россию
общество 15:43
РАЕН прокомментировала возврат рекламы пива
Другие новости
общество 16:14
Что мы помним об СССР
Почему две трети россиян скучают по советским временам и стабильности
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
общество 15:50
Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top