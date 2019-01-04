USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,295 $   Brent55.45 $ Bitcoin3,815.32 $
МОСКВА-2°C07:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Лёгкие морозы обещали москвичам синоптики

Игорь Иванко/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Облачная с прояснениями погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе 4 января. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в дневные часы в Москве составит от 4 до 2 градусов ниже нуля. В ночь на 5 января столбики термометров будут показывать от 8 до 6 градусов мороза. В Подмосковье днём ожидается до 4 градусов мороза, ночью похолодает до 9 градусов ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Западный ветер в Московском регионе будет дуть со скоростью 3—8 м/c. Атмосферное давление ожидается на уровне 746 мм рт. ст.

Как писал ранее News.ru, морозы до минус 20 градусов обещают метеорологи в Москве к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся.


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #снег
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 15:50, 3 января 2019
Погода в Сочи резко испортится
общество 17:51, 2 января 2019
Метель в Москве не отразилась на работе аэропортов
здоровье 13:59, 2 января 2019
Москвичам рассказали о правилах занятия спортом зимой
Лента новостей
экономика 06:25
Google через «дочки» уходит от налогообложения
в мире 06:19
Экс-помощник Обамы рассказал о роли России в конфликтах года
в мире 05:51
Резкого ухудшения отношений с Россией ожидают в Германии
в мире 05:47
Учительница устроила школьникам в США вечеринку с марихуаной
в мире 05:06
Британия посылает крейсер на борьбу с мигрантами
Другие новости
общество 01:13
Путин обещал покатать девочку на яхте
общество 22:56
Планы Киева пройти в Керченский пролив высмеяли в Крыму
общество 22:50
Миллионы человек посетили инвестиционный портал Москвы
общество 22:30
Киселёв зачитал рэп про «работу на телеке»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top