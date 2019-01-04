Лёгкие морозы обещали москвичам синоптики

https://news.ru/storage/news/bee2eb8f6deed56868d74be78587fcad/76e997b6-f4f0-47df-a321-ea1dffa2ee0d_850.jpg Игорь Иванко/АГН "Москва"

Облачная с прояснениями погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столичном регионе 4 января. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха в дневные часы в Москве составит от 4 до 2 градусов ниже нуля. В ночь на 5 января столбики термометров будут показывать от 8 до 6 градусов мороза. В Подмосковье днём ожидается до 4 градусов мороза, ночью похолодает до 9 градусов ниже нуля, говорится на сайте ведомства.

Западный ветер в Московском регионе будет дуть со скоростью 3—8 м/c. Атмосферное давление ожидается на уровне 746 мм рт. ст.

Как писал ранее News.ru, морозы до минус 20 градусов обещают метеорологи в Москве к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а морозы усилятся.