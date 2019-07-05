https://static.news.ru/photo/c30c02e8-9f1f-11e9-9df3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Brateevsky/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Завод «ЗиО-Подольск», на котором производят оборудование для атомной и тепловой энергетики, отмечает 100-летний юбилей.

Уже сто лет вы делаете очень важную работу. Стабильность — признак мастерства. Новые компетенции, новые изделия — это очень важно. Я хотел бы вас поблагодарить, — цитирует поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьёва телеканал « 360 ».

По его словам, за время работы на заводе появились трудовые династии. Их представителям руководитель региона вручил награды.

На торжестве между легендарным заводом и Подольским колледжем имени Никулина было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты будут не только проходить практику на «ЗиО-Подольск», но и смогут трудоустроиться.

Завод «ЗиО-Подольск» ведёт свою историю с 1919 года. Сегодня под маркой ЗиО выпущено около 900 паровых котлов различной мощности и параметров для 190 отечественных и зарубежных ТЭС. Сейчас на заводе трудятся более 2,7 тысячи человек.

Ранее News.ru сообщал, что ВДНХ 1 августа отметит 80-летний юбилей. До конца года на территории ВДНХ должно пройти более 100 мероприятий. Среди них фестиваль «Вдохновение», фестиваль духовых оркестров «Музыка на крыше», образовательный проект «Знание ВДНХ».