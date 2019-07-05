Завод «ЗиО-Подольск», на котором производят оборудование для атомной и тепловой энергетики, отмечает 100-летний юбилей.
Уже сто лет вы делаете очень важную работу. Стабильность — признак мастерства. Новые компетенции, новые изделия — это очень важно. Я хотел бы вас поблагодарить, — цитирует поздравление губернатора Московской области Андрея Воробьёва телеканал «360».
По его словам, за время работы на заводе появились трудовые династии. Их представителям руководитель региона вручил награды.
На торжестве между легендарным заводом и Подольским колледжем имени Никулина было подписано соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты будут не только проходить практику на «ЗиО-Подольск», но и смогут трудоустроиться.
Завод «ЗиО-Подольск» ведёт свою историю с 1919 года. Сегодня под маркой ЗиО выпущено около 900 паровых котлов различной мощности и параметров для 190 отечественных и зарубежных ТЭС. Сейчас на заводе трудятся более 2,7 тысячи человек.
Ранее News.ru сообщал, что ВДНХ 1 августа отметит 80-летний юбилей. До конца года на территории ВДНХ должно пройти более 100 мероприятий. Среди них фестиваль «Вдохновение», фестиваль духовых оркестров «Музыка на крыше», образовательный проект «Знание ВДНХ».