https://static.news.ru/photo/68fb396c-b1f4-11e9-82cd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Политик Алексей Навальный, госпитализированный с аллергической реакцией, выписан из больницы и направляется в спецприёмник, рассказала его лечащий врач Анастасия Васильева. По её словам, токсическую реакцию вызвало неизвестное вещество.

Оппозиционер не должен был покидать больницу, так как лечение ещё не завершено, уверена она. В настоящий момент не готовы результаты токсикологической проверки и даже самые простые анализы: на сифилис, гепатит, ВИЧ.

Конечно, это говорит о том, что Алексея отправили в спецприёмник по указанию сверху. Он до конца не здоров, — рассказала доктор в эфире телеканала « Дождь ».

Навальному поставлен диагноз «контактный дерматит». Ему в настоящий момент лучше, однако врачи больницы не предпринимают попыток выяснить причину произошедшего, считает Васильева.

Она требует проведения консилиума, а также прекращения административного ареста в связи с состоянием обвиняемого.

Как можно находиться в спецприёмнике, где не могут ему оказать квалифицированную помощь, не могут за ним наблюдать? Это просто преступление, — подчеркнула доктор.

Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия» по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. 28 июля он был доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов.