https://static.news.ru/photo/ee2e465c-974a-11e9-8bd9-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Сергей Лазарев назвал ушедшую из жизни советскую и российскую актрису Аллу Покровскую своим любимым педагогом и актрисой, которая передавала свой талант молодому поколению, не перестававшему учиться у кинолегенды.

Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссером моей дипломной работы — спектакля «Несколько дней из жизни Алеши Карамазова» — была именно она, — написал артист в своём Instagram.

По словам российского исполнителя, Покровская была необыкновенным и чутким педагогом, воспитавшим не одно поколение отечественных актёров.

Народная артистка РСФСР Алла Покровская, дочь знаменитого оперного режиссёра Бориса Покровского и жена актёра Олега Ефремова, скончалась накануне на 82-м году жизни. Прощание с актрисой состоится 27 июня в МХТ имени Чехова, писал News.ru.