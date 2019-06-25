Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Сергей Лазарев назвал ушедшую из жизни советскую и российскую актрису Аллу Покровскую своим любимым педагогом и актрисой, которая передавала свой талант молодому поколению, не перестававшему учиться у кинолегенды.

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Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы ! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии ! И я в том числе!! Это все она- Точная, Честная, Прямая, Мудрая!! Я счастлив , что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссёром моей дипломной работы- спектакля «Несколько Дней ИЗ Жизни Алеши Карамазова» была именно она. На моем поступлении в школу-студию, я попал именно к ней на прослушивание... из нашей десятки она взяла только меня.... Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь , что я не подвел вас!! Это Невероятная потеря !! Царствие Небесное и Светлая Память!! Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна.... больно невыносимо....

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Я счастлив, что я учился у нее несколько лет в школе-студии МХАТ, горд тем, что режиссером моей дипломной работы — спектакля «Несколько дней из жизни Алеши Карамазова» — была именно она, — написал артист в своём Instagram.

По словам российского исполнителя, Покровская была необыкновенным и чутким педагогом, воспитавшим не одно поколение отечественных актёров.

Народная артистка РСФСР Алла Покровская, дочь знаменитого оперного режиссёра Бориса Покровского и жена актёра Олега Ефремова, скончалась накануне на 82-м году жизни. Прощание с актрисой состоится 27 июня в МХТ имени Чехова, писал News.ru.

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