Лаврова назвали главой МИД Германии

https://news.ru/storage/news/bc22546019ab4da40a8a0693b262e0fd/c5b3a102-3f55-472b-8743-5cfda66ea428_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Журналистка немецкого телеканала ARD во время пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обратилась к нему как к главе МИД Германии.

«Если позволите второй вопрос — наш министр иностранных дел Лавров… Лавров, нет, Хайко Маас», — сказала журналистка, после чего рассмеялась.

На оговорку российский политик ответил шуткой о том, что теперь его точно обвинят в намерении «захватить и заполонить» Германию.

В свою очередь, официального представителя МИДа Марию Захарову очень удивила ошибка сотрудницы СМИ. Она отметила, что в конференц-зале не было душно и прошло всего лишь около 35 минут с начала беседы.

По данным «Ридуса», представительница немецких СМИ хотела узнать, какую тему Лавров планирует обсудить со своим коллегой из Германии, который прибудет в Москву.

Как писал News.ru, ранее глава МИД РФ заявил, что обращение с Россией как со страной, которая всем должна, непозволительно. По его словам, некоторые государства считают, что при этом никто ничего не должен российской стороне.