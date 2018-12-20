Квитанции москвичей на оплату штрафов «утекли» в Сеть

Квитанции жителей столицы на оплату штрафов и услуг ЖКХ появились в открытом доступе в Сети. Утечка произошла с официального сайта мэра и правительства Москвы.
При применении определённых параметров поиска в индексе «Яндекса» можно обнаружить более 400 платёжных документов в формате pdf, пишет РБК.
В частности, в открытом доступе оказались квитанции, получателями платежей по которым указаны московские средние общеобразовательные школы, управление Федерального казначейства и управление ГИБДД по городу.
Власти пока никак не прокомментировали инцидент.
Ранее News.ru писал, что жители столицы пожаловались на Федеральную налоговую службу из-за проблем при уплате налогов и взносов через личный кабинет на сайте ведомства. При проведении платежа портал сообщал, что реквизиты указаны некорректно.