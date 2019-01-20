Квартиру Шостаковича выставили на продажу в Петербурге

https://news.ru/storage/news/3df05b7b0bbc6c5e0b5340ac8ab79724/87781d32-65fa-4b04-968d-328de6d107ac_850.jpg Deutsche Fotothek‎/CC BY-SA 3.0 de/wikipedia.org

Композитор Дмитрий Шостакович

Семикомнатная квартира известного советского композитора Дмитрия Шостаковича (1906−1975) в Петербурге выставлена на продажу. Жильё находится в Доме Бенуа 1914 года постройки на Кронверкской улице.

Продавцы отмечают, что именно в этих стенах маэстро создавал свою знаменитую «Ленинградскую» симфонию №7, говорится в объявлении на сервисе ЦИАН.

Площадь квартиры составляет 240 кв. м. Она оборудована двумя входами, двумя ванными, большой террасой, а также камином. Стоимость объекта — 27 млн рублей.

Как писал News.ru, журналисты нашли у главы «Почты России» квартиру в Москве за 1 млрд рублей. Позднее менеджер заявил, что купил элитное жильё за «всего» 100 млн рублей, из которых 75% якобы было профинансировано за счёт ипотеки.