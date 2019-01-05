Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/06c5b9b82dac5dd040713551f7322816/bc24386f-466f-4965-a4c1-58694df3a076_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

Квартиру с «утечкой газа» сдавали в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где в канун Нового года прогремел взрыв.

Объявление было опубликовано на сайте сервиса Booking.com. гостям предлагали апартаменты с бесплатным Wi-Fi и гостиной с телевизором, однако не всем арендаторам они понравились.

«Постельное бельё было не просто влажное, а мокрое, утечка газа, (очень старая плита), нет спичек, в квартире неприятно пахнет, мебель очень старая, будьте осторожны», — говорится в отзыве от 23 декабря прошлого года.

Всего на сайте было опубликовано восемь отзывов о квартире, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что власти Магнитогорска попытаются восстановить горячее водоснабжение в повреждённом доме на проспекте Карла Маркса. Запуск ГВС состоится в четырёх подъездах, «переживших» взрыв газа.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.