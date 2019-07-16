https://static.news.ru/photo/af12db7c-a7bc-11e9-a07f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство сельского хозяйства России намерено распространить в стране практику использования квадрокоптеров для ухода за растениями и деревьями, говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Студент Кузбасской государственной сельхозакадемии Владимир Суслов разработал проект «Технология точечного опрыскивания посевов с использованием квадрокоптера». С ним он победил на всероссийском конкурсе «Цифровая экономика: мечты и реальность цифрового АПК».

С помощью этой технологии можно диагностировать и оперативно лечить заболевания растений, деревьев и кустарников. В настоящее время в Российской базе патентов не зарегистрировано аналогичных устройств для точечного вертикального и диагонального опрыскивания, — сообщается на сайте администрации.

На первом этапе квадрокоптер будут использовать в особо охраняемой природной территории «Рудничный бор», находящейся недалеко от города Кемерово. Минсельхоз России рекомендовал активнее использовать предложенную Сусловым технологию ухода за растениями.

Ранее News.ru сообщал, что квадрокоптеры получат поисково-спасательные части Москвы для патрулирования мест зимнего отдыха в столице. Дроны будут задействованы в местах зимней рыбалки, зонах крещенских купаний, лесных и парковых зонах. Это должно помочь спасателям в предотвращении несчастных случаев.