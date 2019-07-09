https://static.news.ru/photo/55d1128e-a2b9-11e9-99d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Скоростные турбоперекрёстки и квадратные светофоры в скором времени появятся на российских дорогах. Об этом рассказал глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

По его словам, на турбоперекрёстки наносится специальная разметка, помогающая выбрать водителю максимально удобную траекторию движения по кругу.

Шумский добавил, что первый такой перекрёсток появится в Москве уже в текущем году.

Кроме того, он пояснил, что стандартные светофоры будут дополнены стрелками, сигналом «красный крест» и секцией «идущий человек». Также на дорогах появятся непривычные для российских водителей квадратные светофоры, в которых лампа занимает всю площадь красной, желтой или зеленой секции.

Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, тем самым сделав регулировщик более заметным, —— пояснил Шумский.

Ещё одним нововведением станут датчики движения на зебре, пишет газета «Известия».

Ранее News.ru писал о том, что власти Москвы планируют заменить 144 тыс. квадратных метров шумозащитных панелей вдоль дорог. Начальная стоимость этого контракта — 993 млн рублей.