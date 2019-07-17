https://static.news.ru/photo/09810dc4-a8b0-11e9-b5d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Задержание матери тяжелобольного сына, которая заказала по интернету незарегистрированное в России лекарство недопустимо. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка при президенте Аннам Кузнецова.

Безусловно считаю, что ситуация недопустима. Мы даже связывались с сотрудниками Федеральной таможенной службы, которые непосредственно участвовали в выяснении обстоятельств случившегося, — цитирует Кузнецову РИА Новости .

По словам детского омбудсмена, данный инцидент нуждается в тщательном изучении.

Почему мама вынуждена была пойти на такой шаг? Если этот препарат ребёнку назначен, то он должен его получать. Если препарат не зарегистрирован на территории России, то существует специальный порядок, и получить разрешение в Минздраве можно достаточно оперативно, — добавила Кузнецова.

Она также подчеркнула важность того, «чтобы ребёнок, в конце концов, получил необходимые для него препараты».

Мы будем внимательно следить за этой ситуацией, — добавила Кузнецова.

По её словам, это «не первая ситуация, когда мама ребёнка, страдающего тяжелым заболеванием, привлекается к ответственности за попытки приобрести необходимый препарат».

Как писал News.ru, ранее силовики задержали в Москве Елену Боголюбову, которая заказала через Интернет незарегистрированный в стране препарат от судорог. Женщина хотела приобрести лекарство для своего 10-летнего сына Михаила, который страдает от болезни Баттена.

Позднее столичная полиция открестилась от данного инцидента. Озабоченность произошедшим выразили в Кремле.