https://static.news.ru/photo/89764f44-8ea2-11e9-8da1-fa163e074e61_1024.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова заступилась за семью студентов московского вуза, которых не пустили в общежитие с новорождённым ребёнком. Омбудсмен уже обратилась к ректору МГСУ и обещает просить изменения нормативов от Минобрнауки.

Мы уже связались с ректором НИУ МГСУ Андреем Анатольевичем Волковым, и я надеюсь на скорейшее решение этого вопроса. Конечно, необходимо оказать всестороннюю помощь молодой семье, — прокомментировала ТАСС ситуацию Кузнецова.

По мнению детского омбудсмена, формы поддержки молодых семей необходимо развивать и наращивать.

Мы обратимся в Министерство образования и науки с инициативой обсудить возможные меры поддержки студенческих семей, которые бы создали условия для рождения и воспитания детей, — подчеркнула она.

Историю о студентах Московского государственного строительного университета рассказали на НТВ. Из сюжета следовало, что, когда пара вернулась из роддома, комендант общежития не пропустила их домой.

Как писал News.ru, в российских университетах и колледжах могут появиться детские комнаты, в которых студентки получат возможность оставлять своих детей в возрасте до трёх лет.