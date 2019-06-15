Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова заступилась за семью студентов московского вуза, которых не пустили в общежитие с новорождённым ребёнком. Омбудсмен уже обратилась к ректору МГСУ и обещает просить изменения нормативов от Минобрнауки.
Мы уже связались с ректором НИУ МГСУ Андреем Анатольевичем Волковым, и я надеюсь на скорейшее решение этого вопроса. Конечно, необходимо оказать всестороннюю помощь молодой семье, — прокомментировала ТАСС ситуацию Кузнецова.
По мнению детского омбудсмена, формы поддержки молодых семей необходимо развивать и наращивать.
Мы обратимся в Министерство образования и науки с инициативой обсудить возможные меры поддержки студенческих семей, которые бы создали условия для рождения и воспитания детей, — подчеркнула она.
Историю о студентах Московского государственного строительного университета рассказали на НТВ. Из сюжета следовало, что, когда пара вернулась из роддома, комендант общежития не пропустила их домой.
Как писал News.ru, в российских университетах и колледжах могут появиться детские комнаты, в которых студентки получат возможность оставлять своих детей в возрасте до трёх лет.