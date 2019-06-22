https://static.news.ru/photo/5e3c45d2-94e1-11e9-b839-fa163e074e61_1024.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова контролирует ситуацию с детьми, которых обнаружили в антисанитарных условиях в квартире на северо-востоке столицы.

По её словам, врачи оценивают самочувствие девочек как хорошее — они спокойны, общительны и любят рисовать.

Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование, — рассказала она.

Кузнецова отметила, что детям семь и восемь лет, они ни разу не посещали образовательные учреждения.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой будут сделаны дальнейшие выводы, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сотрудники Росгвардии передали врачам скорой помощи новорождённую девочку. Ребёнка обнаружили на улице в городе Колпино под Санкт-Петербургом. По данным силовиков, к ним обратился 66-летний мужчина, который увидел девочку под кустом у дома 27 на Советском бульваре, когда гулял с собакой.