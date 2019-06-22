Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова контролирует ситуацию с детьми, которых обнаружили в антисанитарных условиях в квартире на северо-востоке столицы.

По её словам, врачи оценивают самочувствие девочек как хорошее — они спокойны, общительны и любят рисовать.

Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование, — рассказала она.

Кузнецова отметила, что детям семь и восемь лет, они ни разу не посещали образовательные учреждения.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время проводится доследственная проверка, по итогам которой будут сделаны дальнейшие выводы, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Росгвардии передали врачам скорой помощи новорождённую девочку. Ребёнка обнаружили на улице в городе Колпино под Санкт-Петербургом. По данным силовиков, к ним обратился 66-летний мужчина, который увидел девочку под кустом у дома 27 на Советском бульваре, когда гулял с собакой.

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