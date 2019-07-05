https://static.news.ru/photo/882b9626-9f23-11e9-b201-fa163e074e61_1024.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тётя семилетней ингушской девочки, госпитализированной со множественными травмами, ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что местонахождение родителей девочки в настоящее время не установлено. Тётя её законным представителем не является.

Кузнецова пообещала контролировать процесс лечения и последующего жизнеустройства девочки.

Ребенок один не останется, — цитирует омбудсмена РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что девочка попала в больницу Назрани со множественными ушибами и травмами. Есть угроза ампутации ребёнку руки. В связи с этим принято решение о доставке пострадавшей в столичную клинику Рошаля.