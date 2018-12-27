Кузнецова прокомментировала ситуацию с поездкой детей в Турцию

https://news.ru/storage/news/99ec2a5ecc705330c2b373f610ab8d44/fa5b48a3-0458-47ae-be06-d179f60a09af_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press эксклюзивы

Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что непонятно, как рассчитывалась сумма в 450 тыс. рублей. Эти деньги должен возместить глава города Клинцы Брянской области Олег Шкуратов за поездку детей в Турцию за счет средств благотворительного фонда.

«Выявить количество детей, которые не поехали по той или иной причине, очень сложно, потому что процедуры отбора не было организовано никакой», — сказала Кузнецова в интервью News.ru.

По её словам, нужно прекратить практику «непонятных решений» в отношении детей. Она считает важным, чтобы такие решения были прозрачными.

Как ранее писал News.ru, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в эксклюзивном интервью News.ru рассказала об основных направлениях работы Аппарата уполномоченного по правам ребёнка, а также о том, на что чаще жалуются российские дети и насколько остро в наших школах стоит вопрос буллинга.