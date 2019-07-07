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Задача любого школьного коллектива — предотвратить травлю учеников со стороны других учащихся или преподавателей. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, на государственном уровне уже разработана концепция развития психологической службы в образовательных учреждениях. Она предусматривает появление в школах специалистов-психологов. Однако, подчеркнула детский омбудсмен, в первую очередь вовремя заметить и погасить зарождающийся конфликт, прежде всего, должны сами педагоги и ученики, пока он не перерос в так называемый буллинг.

Есть психологи, нет психологов — главное, чтобы это всё работало, — цитирует РИА Новости ответ Кузнецовой участникам Всероссийского слёта детских общественных советов.

Ранее, как писал News.ru, детский омбудсмен высказала мнение, что политика запретительства в отношениях с молодёжью малоэффективна. По её мнению, вместо этого необходимо создавать что-то хорошее и полезное для детей.