Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала исследование Росстата, согласно которому четверть детей в России живёт за чертой бедности.
В свете представленной статистики, я думаю, не остаётся сомнений и в необходимости принятия закона о многодетных, который сегодня уже подготовлен, но всё ещё находится в стадии согласования, — сказала Кузнецова News.ru.
По её мнению, проблема заключается не только в размере пособий, а в отсутствии новых инновационных решений и подходов к данной проблеме.
Как ранее писал News.ru, Росстат провёл исследование, по результатам которого стало известно, что 26% детей в России живут в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума.