Кузнецова проверит отдых детей чиновников в Турции

https://news.ru/storage/news/fda73850ab36e36c5f3f5af46c455f46/ebe240aa-e6a4-463a-969e-c5d4efa32ff0_850.jpg Momen Faiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова проверит информацию о том, что дети чиновников Брянской области отправились на отдых в Турцию вместо детей с тяжёлыми заболеваниями. Омбудсмен направила соответствующие запросы в профильные ведомства, а также главе региона.

По данным института уполномоченных по правам ребёнка, прокуратура города Клинцы провела проверку и выяснила, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей.

Ранее News.ru писал, что коррупционный скандал разразился в Брянской области. Местные журналисты выяснили, что в марте 2018 года 50 местных детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.