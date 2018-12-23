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Кузнецова проверит отдых детей чиновников в Турции

Momen Faiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова проверит информацию о том, что дети чиновников Брянской области отправились на отдых в Турцию вместо детей с тяжёлыми заболеваниями. Омбудсмен направила соответствующие запросы в профильные ведомства, а также главе региона. 

По данным института уполномоченных по правам ребёнка, прокуратура города Клинцы провела проверку и выяснила, что власти скрыли информацию об акции фонда для нуждающихся детей. 

Ранее News.ru писал, что коррупционный скандал разразился в Брянской области. Местные журналисты выяснили, что в марте 2018 года 50 местных детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на отдых отправились отпрыски местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.


#дети #отдых #турция #чиновники #проверка #кузнецова
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