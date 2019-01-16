Кузнецова останется детским омбудсменом ещё на пять лет

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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова

Владимир Путин продлил полномочия Анны Кузнецовой на посту уполномоченного при президенте России по правам ребёнка. Исполнять свои обязанности она будет в течение ещё пяти лет.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кузнецову Анну Юрьевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет», — сказано в тексте документа.

В конце декабря прошлого года президент России также подписал пакет законов о расширении полномочий детских омбудсменов. Поправки направлены на защиту прав и законных интересов детей.

Ранее, как сообщал News.ru, Анна Кузнецова призвала создать спецкомиссию по оценке качества детства в стране. Она отметила рост обращений, связанных с проблемой нетерпимости и травли в образовательных учреждениях.