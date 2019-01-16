USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C12:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кузнецова останется детским омбудсменом ещё на пять лет

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова kremlin.ru

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова

общество [ версия для печати ]

Владимир Путин продлил полномочия Анны Кузнецовой на посту уполномоченного при президенте России по правам ребёнка. Исполнять свои обязанности она будет в течение ещё пяти лет.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кузнецову Анну Юрьевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет», — сказано в тексте документа.

В конце декабря прошлого года президент России также подписал пакет законов о расширении полномочий детских омбудсменов. Поправки направлены на защиту прав и законных интересов детей.

Ранее, как сообщал News.ru, Анна Кузнецова призвала создать спецкомиссию по оценке качества детства в стране. Она отметила рост обращений, связанных с проблемой нетерпимости и травли в образовательных учреждениях.


#дети #детскийомбудсмен #АннаКузнецова
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 09:33, 27 декабря 2018
Кузнецова прокомментировала ситуацию с поездкой детей в Турцию
общество 20:18, 17 декабря 2018
Кузнецова предложила оценивать качество детства в России
общество 14:39, 7 декабря 2018
Кузнецова рассказала о спасении детей из тюрем для ИГ
Лента новостей
общество 11:59
Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты
происшествия 11:59
Пенсионерка стала жертвой лжесотрудников «Горгаза»
спорт 11:57
Собравшийся уходить из футбола Чех вернётся в «Челси»
спорт 11:49
Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии
оружие 11:46
Российские учебно-боевые самолёты прибыли в Лаос
Другие новости
общество 11:59
Россиянам предрекли повышение цен на авиабилеты
общество 11:44
Экс-глава колонии в Сегеже попал за решётку
общество 11:42
Депутаты хотят ужесточить ответственность за живодёрство
общество 11:17
ФСИН опровергла слухи о VIP-камере Улюкаева
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top