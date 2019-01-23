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Прокуратура проверит данные о голодных обмороках школьников

Анна Кузнецова Kremlin Pool/Global Look Press

Анна Кузнецова

общество [ версия для печати ]

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить информацию о голодных обмороках школьников.

«Разница в обеспечении питанием на основе имущественного ценза детей в школах недопустима! Вопрос требует решения на федеральном уровне», — говорится в официальном сообщении омбудсмена.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся голодных обмороках у школьников региона. Он связал это с нехваткой денег у их родителей. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить информацию о проблемах с питанием в школах. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, в свою очередь, направила министру просвещения Ольге Васильевой предложение ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся образовательных учреждений.

Как писал News.ru, бизнесмены спасли школьников от голодных обмороков. В области существует система поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Учащиеся из многодетных малообеспеченных семей получают питание за счёт средств областного бюджета. Почти во всех муниципальных образованиях Кемеровской области утверждены дополнительные льготные категории детей, на питание которых выделяются дотации из местных бюджетов.


#дети #кузнецова #обморок #школьники #Кузбасс #Кемеровскаяобласть
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