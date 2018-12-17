Кузнецова предложила оценивать качество детства в России

https://news.ru/storage/news/727c559c45e71ec949e7440aacd3ae3a/2b959757-8052-46dc-bbc0-b0cb950a48db_850.jpg Зыков Кирилл/АГН "Москва"

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обозначила перед Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты детей и семьи наиболее актуальные задачи. В частности, омбудсмен призвала создать спецкомиссию по оценке качества детства в стране.

Кузнецова отметила рост обращений, связанных с вопросами воспитания в образовательных организациях. По её словам, об имеющихся проблемах говорят трагические события в учебных учреждениях, факты буллинга и травли. Рособрнадзор запустил выборочный мониторинг воспитательных программ в школах, и только на примере Псковской области можно сделать вывод, что они не отвечают современным запросам.

Кроме того, она обозначила ещё один важный вопрос — рассогласованность ведомственных программ на местах, дисбаланс и перекосы в оценке эффективности, неполный анализ негативных явлений в детской среде.

Омбудсмен отметила, что специалисты её аппарата проработали первый комплексный критерий: субъекты РФ будут оценивать по уровню благополучия детей-сирот. В рамках этого разговора Кузнецова предложила создать специальный орган, который будет оценивать «качество детства», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович раскритиковал инициативу жителей столичного дома выселить онкобольных детей. По его мнению, люди могут собирать подписи, но никаких юридических последствий эта инициатива не понесёт. Жительница одного из домов на юго-западе города собирает подписи за выселение онкобольных детей из квартиры. По её словам, рак является инфекционным заболеванием.