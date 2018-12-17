USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.56 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C17:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Кузнецова предложила оценивать качество детства в России

Зыков Кирилл/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обозначила перед Советом при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты детей и семьи наиболее актуальные задачи. В частности, омбудсмен призвала создать спецкомиссию по оценке качества детства в стране.

Кузнецова отметила рост обращений, связанных с вопросами воспитания в образовательных организациях. По её словам, об имеющихся проблемах говорят трагические события в учебных учреждениях, факты буллинга и травли. Рособрнадзор запустил выборочный мониторинг воспитательных программ в школах, и только на примере Псковской области можно сделать вывод, что они не отвечают современным запросам.

Кроме того, она обозначила ещё один важный вопрос — рассогласованность ведомственных программ на местах, дисбаланс и перекосы в оценке эффективности, неполный анализ негативных явлений в детской среде.

Омбудсмен отметила, что специалисты её аппарата проработали первый комплексный критерий: субъекты РФ будут оценивать по уровню благополучия детей-сирот. В рамках этого разговора Кузнецова предложила создать специальный орган, который будет оценивать «качество детства», сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович раскритиковал инициативу жителей столичного дома выселить онкобольных детей. По его мнению, люди могут собирать подписи, но никаких юридических последствий эта инициатива не понесёт. Жительница одного из домов на юго-западе города собирает подписи за выселение онкобольных детей из квартиры. По её словам, рак является инфекционным заболеванием.


#россия #КАЧЕСТВО #кузнецова #детскийомбудсмен #детство
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 14:39, 7 декабря 2018
Кузнецова рассказала о спасении детей из тюрем для ИГ
общество 15:43, 10 ноября 2018
Кузнецова навестила пострадавших в Керчи детей
общество 13:29, 31 октября 2018
Кузнецова покажет Москву пострадавшим в Керчи девочкам
Лента новостей
экономика 17:25
ЦБ: Банковский сектор РФ нарастил прибыль в полтора раза
культура 17:21
Глава ансамбля Росгвардии заявил о толерантности к геям
спорт 17:18
Бывший одноклубник Овечкина будет играть за «Авангард»
в мире 17:16
Президент Румынии переживает за права граждан после Brexit
наука 17:15
Астрономы нашли самую далёкую планету в Солнечной системе
спорт 17:14
Моуринью уехал с базы «МЮ»
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
экономика 17:01
Минфин проведёт три аукциона по размещению ОФЗ 19 декабря
экономика 17:00
Кабмин поможет Центру Хруничева рассчитаться с долгами
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
происшествия 16:57
Умерший Дед Мороз оказался заслуженным артистом РФ
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера МЮ
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
Другие новости
общество 17:09
Место Черкизовского рынка отдали под реновацию
общество 17:06
Правительство проконтролирует переход на российское ПО
общество 16:59
ВС обязал судей обосновывать отягчающий мотив в приговорах
общество 16:56
Мошенники подделали интернет-приёмную Центробанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top