Бывший министр принудительно возвращён на родину

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Алексей Кузнецов

Как глава Минфина Подмосковья обокрал область

Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, который был экстрадирован в Россию из Франции, предъявили обвинения. Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных доходов. В результате его действий ущерб бюджету составил 14 миллиардов рублей, сообщили в СК. В деталях расследования разбирался News.ru.

Экономист и финансист

Алексей Кузнецов родился в Москве в 1962 году. Он окончил Московский финансовый институт, после получения высшего образования работал по специальности — в Госбанке СССР. После перекочевал в коммерческий Инкомбанк, где его впервые обвинили в незаконном присвоении финансов.

Скандал возник, когда иностранные вкладчики Инкомбанка потребовали невыплаченные им дивиденды. Адвокаты обиженных вкладчиков заявили, что топ-менеджмент банка занимается хищением средств, в том числе выдаёт невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам. Одним из причастных считался Кузнецов, но тогда до уголовного дела не дошло — Кузнецов покинул Инкомбанк, а спустя год у этого учреждения отозвали лицензию.

В конце 90-х Кузнецов шёл по проторенному пути, он стал создателем нескольких инвестиционных компаний. С 2000 по 2008 год служил главой Министерства финансов в правительстве Бориса Громова.

«Мы подготовили программу по выводу области из дефолта… Задачи мы ставили сами себе — вывести область из дефолта, ведь счета были арестованы, денег на зарплаты нет, дефицит бюджета в $150 млн при бюджете в $300 млн», — говорил сам Кузнецов про свою работу.

Однако по факту программа развития региона оказалась хитрой схемой с кредитованием, которая позволяла чиновнику и его пособникам незаконно обогащаться.

«Выгодные» кредиты

К моменту прихода в правительство Московской области Кузнецов возглавлял компанию «Русское инвестиционное общество», занимавшуюся реструктуризацией долгов. Именно с реструктуризацией связаны были задачи, возложенные на чиновника. Однако кредитный вопрос был довольно сложным.

Согласно Бюджетному кодексу, Подмосковье не могло брать кредитов более, чем на 50% доходов бюджета. Чтобы обойти это ограничение, Кузнецов создал Московскую областную инвестиционную трастовую компанию (МОИТК), уставный капитал которой составляли выпущенные подмосковными властями облигации.

МОИТК брала кредиты, но полученные средства попадали в бюджет лишь частично. Остальное через подставную фирму «Росвеб» в рамках «эмиссии акций» перешло в компанию «РИГрупп-финанс», принадлежавшую жене Кузнецова. В результате организованной махинации МОИТК передала «РИГрупп-финанс» имущество Московской области, в том числе, недвижимость — участки земли в Подмосковье.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Также Кузнецов завладел деньгами «Ипотечной корпорации Московской области». Несколько тысяч человек приобрели у этой компании «доступное жилье», которое так и не было построено. Мошеннику и его сообщникам удалось незаконно заработать миллиарды, а вот бюджет Московской области оказался в долгах. После того как в 2008 году Кузнецов «по собственному желанию» покинул правительство региона, оказалось, что Подмосковье должно частным компаниям сумму в 82 процента от всех доходов области.

Ходили слухи, что о тёмных делишках Кузнецова знал губернатор Громов, который именно потому заставил Кузнецова уйти. Примечательно, что в 2011 году Громов упорно уверял прессу, что Кузнецов «ни копейки» не украл из бюджета.

Уголовное дело

В 2008 году против экс-чиновника, бежавшего в США, возбудили уголовное дело, позднее его объявили в международный розыск. Его сообщники — в частности, топ-менеджеры МОИТК и «РИГрупп-финанс» — были осуждены. А сам Кузнецов чувствовал себя прекрасно. Он раздавал интервью прессе, ездил отмечать Новый год в Куршавель.

Мужчина уверял, что не воровал деньги, а произошедшее связывал с конфликтом, возникшим у его супруги с олигархом Аркадием Ротенбергом, якобы желавшим отнять имущество у предпринимательницы.

«Я не поехал обратно, потому что испугался. В нашей стране понятно и с судами всё, и с уголовными делами, которые открываются и закрываются в один день, и на защиту человеческих прав не приходится надеяться», — заявлял Кузнецов в интервью газете «Ведомости».

Несколько лет Кузнецов скрывался в Европе, пока в 2013 году он не был задержан неподалеку от курортного Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции. По данным французской полиции, у Кузнецова было обнаружено пять паспортов, а в отеле он проживал под фамилией гражданина одной из европейских стран. Пока в Париже решался вопрос о его экстрадиции в Россию, мужчина ходил по улице с электронным браслетом и подавал многочисленные апелляции на решения французского суда.

И вот спустя пять лет — 3 января 2019 года — его экстрадировали в Россию. Более того, парижский суд принял решение об аресте принадлежащего ему имущества. А имущества много — это и дома, и коммерческая недвижимость, и произведения искусства, и антиквариат.

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков высказал мнение, что после судебного разбирательства есть надежда на возврат похищенных Кузнецовым из областного бюджета средств.

Сейчас бывший чиновник находится в следственном изоляторе «Матросская тишина». Он изучает материалы уголовного дела — по словам мужчины, ему невдомёк, в чём именно его обвиняют.