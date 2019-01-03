Кутиков: Кельми ушёл достаточно рано

https://news.ru/storage/news/e94e50a9289bc75c1ce2c35bdf7e9a43/1004a629-d20d-42a5-bc5f-b82b96491d38_850.jpg Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Кутиков

Советский и российский музыкант Александр Кутиков назвал печальной новостью смерть своего коллеги Криса Кельми.

«Мы с ним работали много лет в группе „Високосное лето“, встречались и после — в период его работы в других коллективах. Мне очень жаль, что он ушёл. На мой взгляд, ушёл достаточно рано», — сказал Кутиков РЕН ТВ.

Певец скончался 1 января в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет. Осмотр показал, что смерть исполнителя наступила по естественным причинам.

Ранее News.ru сообщил о завещании покойного композитора. Кельми оставил жильё своей жене и сыну. Стоимость недвижимости приближается к 100 млн рублей.