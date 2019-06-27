https://static.news.ru/photo/894b7520-98cb-11e9-873c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Жан-Мишель Кусто обратился к президенту России Владимиру Путину и другим официальным лицам со словами благодарности за то, что животных из «китовой тюрьмы» в Приморье наконец начали выпускать.

Решение выпустить этих косаток и белух обратно в воды, где они были выловлены, как сказал на прошлой неделе вице-премьер Гордеев, было «единственно правильным», — заявил известный учёный.

Он отметил сложность производимой операции: выпуск такого масштаба — 10 косаток и 87 белух — никогда не проводился ранее. Однако он подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоенно непрозрачностью происходящего, и призвал власти России допустить до процесса наблюдателей, в том числе и иностранных.

Я хочу ещё раз заявить, что я и наша международная команда готовы оказать любую посильную помощь. Давайте сделаем всё от нас зависящее, чтобы этот выпуск был успешным, чтобы президент Путин и все мы могли отпраздновать невероятное достижение по возвращению 10 косаток и 87 белух в их семьи и к их дому. Это будет великий день для океанов и для человечества!

Первую партию животных — двух косаток и шесть белух — освободили из бухты Средняя 27 июня. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.

Операция по спасению произведена на основании договоров с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии в виде покупки этих животных для нужд института. Поставщиками по ним являются «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий», заказчик — ВНИРО. Общая сумма закупок — 38,27 млн рублей.

Как писал News.ru, Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,176 млн рублей компанию «Афалина», которая занималась отловом косаток и белух, попавших затем в «китовую тюрьму» в Приморье. Документы по административным делам по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство» в отношении ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.