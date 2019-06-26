https://static.news.ru/photo/854c6230-97fa-11e9-94df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Транспортная полиция поддержала возвращение курительных комнат в аэропорты. В декабре 2018 года в Шереметьево появились специальные курительные павильоны.

Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест, — заявил на пресс-конференции начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин.

Он также отметил, что с начала 2019 года было возбуждено более 20 тысяч административных дел по курению в неположенных местах.

Как ранее писал News.ru, переодеваться и мыться в туалетах, сидеть и даже лежать на полу в подмосковных аэропортах разрешили в феврале 2019 года. Часть ограничений, которые раньше были наложены на пассажиров, отменена.