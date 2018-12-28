USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,277 $   Brent53.27 $ Bitcoin3,670.97 $
МОСКВА-7°C17:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Курильщики компенсируют соседям вред от дыма

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Верховный суд РФ обязал курящих людей компенсировать моральный вред соседям при попадании дыма в чужие квартиры.

«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями», — говорится в пояснении суда.

Решение было принято после того, как житель Новосибирска подал иск на курящего соседа. После отклонения иска двумя судами первой и второй инстанции мужчина обратился в Верховный суд, информирует URA.RU.

Как ранее писал News.ru, комитет Государственной думы по охране здоровья порекомендовал принять в первом чтении нашумевший проект закона, разрешающий посетителям аэропортов курить в специально отведённых для этого местах.


самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
общество 16:33, 18 декабря 2018
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 18:23, 13 декабря 2018
Павильоны для курения установили в Шереметьево
общество 16:26, 7 декабря 2018
Места для курения могут вернуть в аэропорты
Лента новостей
экономика 17:25
Дерипаска продал «Главстрой»
происшествия 17:24
Сбежавшему с рейса во Внуково пассажиру грозит штраф
общество 17:21
Путин включил расходы на «умные счётчики» в тарифы
в мире 17:20
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за России
спорт 17:13
Чемпионка ОИ по велоспорту завершила карьеру в 24 года
Другие новости
общество 17:21
Путин включил расходы на «умные счётчики» в тарифы
общество 16:59
В Москве сохранят отделение психотерапии для онкобольных
общество 16:59
СК прекратил первое дело об экстремизме
общество 16:47
Базы для зимнего отдыха открывают в Подмосковье
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top