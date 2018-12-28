Курильщики компенсируют соседям вред от дыма

https://news.ru/storage/news/a116b6eec43bedc47cf1fca40a192037/c23d3df6-c4dc-4f12-b4ee-669e837e39b0_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Верховный суд РФ обязал курящих людей компенсировать моральный вред соседям при попадании дыма в чужие квартиры.

«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака соседями», — говорится в пояснении суда.

Решение было принято после того, как житель Новосибирска подал иск на курящего соседа. После отклонения иска двумя судами первой и второй инстанции мужчина обратился в Верховный суд, информирует URA.RU.

Как ранее писал News.ru, комитет Государственной думы по охране здоровья порекомендовал принять в первом чтении нашумевший проект закона, разрешающий посетителям аэропортов курить в специально отведённых для этого местах.