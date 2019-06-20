https://static.news.ru/photo/58f4f7c2-93ec-11e9-bd31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Доставить тело из морга попросили водителей службы пассажирских перевозок «Максим» в Кургане.

Отдел по связям с общественностью агрегатора такси пояснил, что заказ не был выполнен, а с номера телефона, который был указан при попытке вызвать машину, ранее поступали фиктивные заказы. До этого пассажиры просили только привезти им пива или отвести их анализы в лабораторию, сообщает URA.RU .

Как ранее писал News.ru, обязать агрегаторы такси при заказе услуг сообщать пассажирам о судимости водителей предложили в Госдуме. Помимо этого, там считают необходимым запретить нанимать таксистами тех, кто ранее совершал преступления против половой неприкосновенности.