https://static.news.ru/photo/6ecfb0ae-b413-11e9-9929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Около 20 сотрудников курганского лесного хозяйства ОАО «Мокроусовский лесхоз» не получают зарплату с ноября 2018 года.

Долг хозяйства перед каждым сотрудником составляет уже порядка 78 тысяч рублей при средней зарплате в 12 тысяч. Обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию пока никакого результата не дали, пишет Znak .

СУ СКР сообщил, что уголовное дело возбуждено по статье 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»). Однако о сроках выплаты долгов пока ничего не известно.

Курганские лесники занимались тушением природных пожаров, когда в мае 2019 года в регионе был введён режим ЧС, за этот период оплаты они также не получили.

Как писал News.ru ранее, дорожники в Хакасии намерены перекрыть федеральную трассу Р-257 «Енисей». Таким образом они намерены привлечь внимание к проблемам невыплат зарплат, которые они не получали более полугода.