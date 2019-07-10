https://static.news.ru/photo/0a869b30-a2ed-11e9-bc6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Житель Кургана рассчитался с кредитами на общую сумму в 400 тысяч рублей, которые он занял в трёх разных банках. Мужчина полгода копил деньги и выплатил всё за два дня.

Ежемесячно он выплачивал по тысяче рублей. Но этого не хватало.

Судебные приставы узнали, что у должника есть автомобиль Daewoo Gentra. Он отказался предоставить машину и предпринимал попытки, чтобы представители закона его не обнаружили. Через некоторое время поступила информация от ГИБДД о задержании автомобиля, — сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Ему вернули автомобиль после того, как мужчина показал приставам все квитанции об оплате, информирует URA.RU .

Как ранее писал News.ru, средний лимит по кредитным картам российских банков вырос в январе–мае 2019 года на 12,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).