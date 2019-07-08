https://static.news.ru/photo/c252d614-a187-11e9-bdb2-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Кураев Фото: АГН «Москва»

В начале жизненного цикла мальчики уступают девочкам в умственных способностях, в дальнейшем же ситуация выравнивается. Об этом заявил православный публицист и богослов Андрей Кураев, комментируя высказывание руководителя патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о том, что женщины умом слабее мужчин.

Отчасти Кураев согласился со Смирновым, отметив, что различие может быть сформировано средой.

Даже исторически понятно, что мужская психика изначально была заточена на поиск сложных решений: охотник уходит далеко от очага и попадает в зону риска, — цитирует Кураева « Ридус ».

Он также подчеркнул, что с ходом времени ситуация может измениться.

Не нужно бояться отмечать, что у кого-то есть преимущество в чём-то. Со временем всё может измениться — кроме того, что у женщины есть счастье материнства, а у мужчины его нет, — сказал богослов.

Как ранее писал News.ru, глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» заявил, что женщины умом слабее мужчин. Однако, по его мнению, женский пол отличается терпением и любовью.