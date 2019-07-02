https://static.news.ru/photo/644a89a0-9cb3-11e9-b097-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявил News.ru о положительном отношении к тому, что россияне стали проявлять больше недоверия к гадалкам, целителям и предсказателям. При этом священнослужитель отметил, что изменения в общественном сознании не связаны с триумфом христианского или научного мышления.

Кураев уверен, что жителей России просто «перекормили» сверхъестественным. Кроме того, он отметил, что люди часто ставили эксперименты на себе, используя гороскопы, и, в конце концов, «обжигались на этом».

Поэтому, я думаю, совершенно естественно вся эта тема переносится в область шуток, а лучше некролога, — подчеркнул протодиакон.

Ранее News.ru писал, что жители России стали более скептично относиться к сверхъестественному и меньше доверять целителям, предсказателям и гадалкам. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).