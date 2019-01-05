Протодиакон Кураев упрекнул в расколе патриарха Кирилла

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Андрей Кураев

Автокефалия Православной церкви Украины — естественный исторический процесс. Привели к нему множество факторов, и среди основных — ошибки в высших иерархических кругах Русской православной церкви (РПЦ). В первую очередь это ошибка патриарха Кирилла, считает протодиакон Андрей Кураев.

По его мнению, самостоятельность Украинской церкви РПЦ должна была предоставить по собственной инициативе и гораздо раньше.

В качестве примера Кураев напомнил о том, что в ХХ веке у православных американцев были трудности из-за того, что патриарх находился в Советском Союзе.

«В 1971 году наша патриархия пошла на то, чтобы дать им автокефалию. Мы сказали: „Хорошо, живите отдельно“. Почему это решение нельзя было повторить спустя 40 лет, я не понимаю. Это огромная ошибка Патриарха Кирилла», — цитирует священнослужителя НСН.

Он подчеркнул, что отделение Украинской церкви от РПЦ не следует расценивать как раскол. По его словам, «всё зависит от критериев победы или поражения». Если задача церкви — контролировать как можно больше земных просторов, тогда утрата контроля над частью украинской территории — поражение. Однако, уверен протодиакон, если задача церкви — помогать людям и облегчать их жизнь, тогда это событие надо рассматривать индифферентно.

«Какая разница, какого патриарха будут упоминать в том или ином храме Украины? Нас же не очень оскорбляет, что болгары или сербы упоминают своего патриарха?! Мы приезжаем в эти страны и спокойно ходим в храмы», — отметил Кураев.

Повод для опасений появляется, если в оценке церковных событий руководствоваться не религиозными, а политическими критериями. Священнослужитель выразил мнение, что с учётом политической реальности представители РПЦ вынуждают действовать украинских священнослужителей именно так, а не как-то иначе. Российская сторона своими действиями словно подтверждает опасения Украины по поводу того, что её хотят «обратно скушать».

Протодиакон подчеркнул, что если бы РПЦ дала самостоятельность Украинской церкви несколько лет назад, сейчас между двумя странами в религиозной сфере была бы дружба, а не противостояние.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии Украинской церкви. Свиток будет передан предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января во время богослужения на празднике Богоявления. Впервые его публично продемонстрируют в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после литургии в Рождество.

В РПЦ заявили, что «подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших свою духовную капитуляцию».