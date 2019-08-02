Праздничные мероприятия, посвящённые 89-й годовщине основания Воздушно-десантных войск, масштабно прошли 2 августа в столице. Начались они рано утром с крестного хода от храма Пророка Божия Илии на Ильинке до Красной площади. А продолжились купанием в фонтанах парка Горького.