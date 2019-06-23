https://static.news.ru/photo/f44b56b6-95e1-11e9-92df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в зоне отдыха на пляже «Левобережный» на севере столицы, так как купальная зона не отвечает санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют посещать зоны отдыха «Мещерское», «Тропарёво», «Серебряный Бор — 2», «Серебряный Бор — 3» и озера Чёрное и Школьное. На этих территориях вода соответствует санитарным требованиям, говорится на сайте ведомства.

Известно, что в Московском регионе с 1 июня открылись 108 зон отдыха у воды, включая восемь зон с купанием.

Ранее News.ru писал о том, что летние пляжи могут оказаться смертельно опасными. К такому выводу пришли учёные из Университета Купера в США.