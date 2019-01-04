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Куклачёвы высмеяли инициативу депутата

Юрий Куклачёв Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Юрий Куклачёв

общество [ версия для печати ]

Юрий и Владимир Куклачёвы возмущены предложением депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова не пускать в цирк несовершеннолетних.

«Депутату есть чем заняться. Он должен думать о делах более полезных. О цирке будут думать те, кто работает в данной области», — цитирует Владимира Куклачёва, работающего артистом в Государственном театре кошек, URA.RU.

Его отец, в свою очередь, задался вопросом, как парламентарий собирается «перепрофилировать циркачей» и каким образом они будут зарабатывать деньги.

Ранее, как писал News.ru, Петров пояснил, что в мире идёт процесс гуманизации обращения с животными, которые участвуют в публичных представлениях. В российских же цирках звери по-прежнему подвергаются жестокому обращению во время дрессировки. По мнению народного избранника, наблюдение за этим может оказать негативное влияние на детскую психику.


#депутаты #цирк
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