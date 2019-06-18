Глава Счётной палаты Алексей Кудрин внёс ясность в своё недавнее заявление, что стремительный рост числа бедняков в России грозит «социальным взрывом».
Уровень жизни россиян год от года снижается, и в настоящее время за чертой бедности находятся 12,5 млн человек. Это идёт вразрез с растущими зарплатами и уровнем ВВП на душу населения и вызывает беспокойство, отметил Кудрин некоторое время назад в эфире телепрограммы «Познер».
Теперь же глава СП заявил, что в РФ есть граждане, живущие за чертой бедности, которые могут «выражать свою позицию». Он выразил надежду на то, что это не приведёт к протестным настроениям, сообщает
Ранее News.ru писал, что на слова Кудрина о «социальном взрыве» отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава СП оценивает ситуацию «гипертрофированно».