https://static.news.ru/photo/305d1dae-91d4-11e9-a22a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин внёс ясность в своё недавнее заявление, что стремительный рост числа бедняков в России грозит «социальным взрывом».

Уровень жизни россиян год от года снижается, и в настоящее время за чертой бедности находятся 12,5 млн человек. Это идёт вразрез с растущими зарплатами и уровнем ВВП на душу населения и вызывает беспокойство, отметил Кудрин некоторое время назад в эфире телепрограммы «Познер».

Теперь же глава СП заявил, что в РФ есть граждане, живущие за чертой бедности, которые могут «выражать свою позицию». Он выразил надежду на то, что это не приведёт к протестным настроениям, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что на слова Кудрина о «социальном взрыве» отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава СП оценивает ситуацию «гипертрофированно».