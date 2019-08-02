https://static.news.ru/photo/a2c1f5aa-b528-11e9-8d0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос о правомерности ношения полицейской формы во время съёмок внесут на рассмотрение Общественного совета при МВД. Об этом заявил председатель совета, адвокат Анатолий Кучерена.

Надо нам подумать, и я обсужу этот вопрос на Общественном совете при МВД, может быть, действительно, чтобы надевать форму или просто одеяние, которое похоже на полицейскую [форму], надо спрашивать разрешения у ведомства и объяснять, для чего нужна эта форма — для художественных или документальных фильмов, — цитирует его ТАСС .

По его словам, людям, надевающим форму в тех или иных целях, следует помнить об уважении к сотрудникам МВД, ведь они, сами того не желая, могут дискредитировать службу органов внутренних дел.

Ранее News.ru писал, что актёр московского театра «Современник» получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение полицейской формы и мелкое хулиганство. Правонарушение состояло в том, что он надел её для съёмок в ролике одного из блогеров. В столичном главке МВД посчитали, что тот, надев обмундирование сотрудника Госавтоинспекции, «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел».